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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.22 08:45

«Прыжок в прошлое» поможет совершить краеведческий музей

В Мурманском областном краеведческом музее стартовал выставочный проект «Прыжок в прошлое». Экспозиция подготовлена совместно с петрозаводской общественной организацией «Центр первобытных технологий». По словам организаторов, выставка – это опыт проживания современным человеком «школы первобытных ремёсел», которая в течение более чем 20 лет проходила в Карелии.

Мир древних технологий, начиная от обработки камня, кожи и кости до первых опытов человечества по обработке металлов – всего более 250 экспонатов, включая реконструированные общественниками предметы материальной культуры древнего человека.

Кстати, автором концепции и художественного воплощения выставки стал член союза художников России, преподаватель Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга Семен Александрович Платонов.

«Прыжок в прошлое» - это уникальный выставочный проект, который позволяет нам поближе познакомиться с первобытным человеком, его бытом и историей. Благодаря молодой науке – экспериментальной археологии – мы можем убедиться, что люди в те далекие времена, вопреки расхожим стереотипам, обладали уникальными и достаточно продвинутыми для своего времени технологиями. В экспозиции представлены именно те предметы, которые помогут посетителям музея погрузиться в атмосферу первобытных времен. Есть и интерактивная часть, которая рассчитана на посетителей всех возрастов – наш Краеведческий музей традиционно стремится вовлечь посетителей в знакомство с экспозициями, и эти просветительские инициативы учреждения, безусловно, получают поддержку регионального правительства», - отметил на торжественном открытии выставки первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Выставка будет работать в Мурманском областном краеведческом музее до 22 сентября.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262276%2Fwall-139605315_19337

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