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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 11:30

Пшено и яблоки на прошедшей неделе задавали тренд повышения цен в магазинах Мурманской области

В магазинах Мурманской области с 29 ноября по 5 декабря текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на пшено (на 3,0%), яблоки (на 2,4), свежую белокочанную капусту (на 1,5), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,2), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на картофель (на 2,6%), морковь (на 1,8), гречневую крупу (на 1,4), пищевую поваренную соль, сахарный песок (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

А как сообщает Росстат, темп роста цен на капусту и морковь в РФ на неделе с 29 ноября по 5 декабря заметно ускорился, но в целом прирост цен на плодоовощную продукцию не изменился, оставшись на уровне прошлой недели.

Согласно данным российского статведомства, капуста на отчётной неделе подорожала на 2,38% против прибавки в 0,73% за период с 22 по 28 ноября, цена на морковь выросла на 2,57% против 1,98% за предыдущий отчетный период. В целом прирост цен на плодоовощную продукцию составил в среднем 2,9%, как и неделей ранее.

В частности, картофель стал дороже на 0,54% (ранее — на 0,86%), лук — на 1,61% (ранее — на 1,57%), свекла — на 2,75% (ранее — на 2,54%). Цена на помидоры на отчётной неделе стала выше на 0,98% против 1,62% на предыдущей, а яблоки подешевели на 0,92%.

Инфляция в России на неделе с 29 ноября по 5 декабря ускорилась до 0,58% на фоне индексации тарифов ЖКХ, с начала года потребительские цены выросли на 11,71%, свидетельствуют данные Росстата.

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