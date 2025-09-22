Психологами Северного флота в ходе совместного стратегического учения «Запад-2025» проведены мероприятия психологической работы

На подготовительном этапе проводились мероприятия психологической подготовки с военнослужащими: теоретические занятия с элементами отработки практических навыков, на которых военнослужащие познакомились с такими понятиями, как «стресс» и «боевой стресс», а также овладели приемами оказания первой допсихологической помощи. Апробирован комплекс психологических мероприятий по проведению оценки совместимости групп, сформированных для выполнения специальных задач.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для организации и проведения мероприятий психологической работы с военнослужащими воинских частей Северного флота были развернуты органы управления психологической работой в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации психологической работы в войсках (силах) в мирное и военное время.

Основные усилия психологической работы в ходе учения были сосредоточены на обеспечении психологической готовности военнослужащих к выполнению специальных задач, обеспечении поддержания психологического благополучия и психического здоровья военнослужащих, проведении мероприятий по социологическому и психологическому мониторингу.

Фото: https://mil.ru/news/85d87b67-211d-4630-b8b4-a586bdf903e0