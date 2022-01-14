Психологи Северного флота готовят экипажи кораблей к дальним морским походам

Дальние морские походы в силу специфики выполняемых личным составом задач имеют свои психологические особенности и условия деятельности для корабельных специалистов. Нехватка времени для полноценного сна, общая длительность нахождения в походе, эмоциональное и физическое напряжение, с которым сопряжена боевая служба, чреваты возникновением стресса и переутомления. В этой связи специалисты-психологи проводят специальные мероприятия, направленные на профилактику воздействия стресс-факторов.

Так, например, специалистами регионального центра психологической работы (Северного флота) реализуется двухэтапная программа психологического сопровождения личного состава большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». На первом этапе психологами проводится оценка психоэмоционального состояния личного состава и выявление факторов риска. На втором – мероприятия с применением специального программного аппарата психофизиологической разгрузки в формате систематических коротких курсов для военнослужащих.

Психопрофилактика с применением аудиовизуальной стимуляции является одним из базисных направлений психологической работы при возникновении стрессовых и постстрессовых состояний. Технологии биостимуляции способствуют нивелированию воздействия негативных факторов, нормализации психоэмоционального состояния, повышению устойчивости к стрессам и эмоциональным перегрузкам.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в декабре на базу Северного флота из дальнего похода вернулся большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Военные моряки покинули пункт постоянного базирования еще в июне, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде. После экипаж выполнял задачи в Атлантике, Средиземном море, обеспечивал безопасность гражданского судоходства в Гвинейском заливе, предотвратил захват пиратами панамского судна. Поход продолжался более пяти месяцев. Каждый день в каждой точке мирового океана личный состав экипажа доказывал высокую боеготовность и профессионализм.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12403335@egNews