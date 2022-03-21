Психологи Северного флота оказывают поддержку членам семей военнослужащих

Военная служба непременно сопряжена с риском и опасностью. Поэтому мероприятия психологической работы в первую очередь направлены на психологическую подготовку, сопровождение и помощь личному составу. Однако в не меньшем внимании нуждаются те, кто ждёт возвращения близких домой.

Психологи регионального центра психологической работы (Северного флота) оказывают системную поддержку членам семей военнослужащих. Она направлена на помощь в преодолении стрессовых ситуаций, справлении с тревогой и волнением, актуализацию адаптационных ресурсов родственников. Помимо прочего такая работа носит еще информационный и социальный характер и проходит в тесном взаимодействии с командованием и женсоветами военных гарнизонов.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, индивидуальные беседы, встречи с семьями - вся психологическая работа проходит с учетом возрастных и личностных особенностей каждого.

Систематизация обращений и выявление актуальных запросов членов семей военнослужащих позволяет психологам вырабатывать рекомендации для командования по дальнейшему сопровождению и оказанию конструктивной помощи родственникам.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12413611@egNews