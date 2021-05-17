Психологи Северного флота ознакомились с «Золотым фондом» Русского географического общества

Специалисты регионального центра психологической работы (Северного флота) посетили передвижной выставочный проект «Золотой фонд Русского географического общества», экспозиции которого были представлены в Североморске на базе Дома офицеров. Психологи смогли ознакомиться с экспонатами четырёх тематических разделов: деятельность великих ученых-географов, внёсших неоценимый вклад в науку, рассказ о женах флотоводцев Великой Отечественной войны, история находки бронетанкера на дне реки Волги и судьба его экипажа, первый полёт человека в космос.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, для представителей психологической службы важно было ознакомиться с историческим наследием России в виде копий уникальных материалов из научного архива и картографического фонда РГО, фотоснимков, рукописных источников, личными вещами исторических личностей. По окончанию экскурсии военные психологи оставили отзыв в книге почетных посетителей, отметив важность и актуальность восстановления и сохранения исторической памяти народа.

Сегодня на Северном флоте продолжаются комплексные экспедиции Русского географического общества по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны кораблей и судов. Специалистами психологической службы осуществляется психологическое сопровождение военнослужащих, принимающих участие в экспедиционной деятельности.