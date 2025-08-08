Психологи Северного флота посетили выставку изобразительного искусства «Zа СВОих»

Специалисты-психологи регионального центра психологической работы Северного флота посетили выставку изобразительного искусства «Zа СВОих», которая представлена в Военно-морском музее Северного флота в Мурманске.

Психологи увидели портреты девушек, которые ушли добровольцами и принимают непосредственное участие в специальной военной операции, а также узнали об их подвигах. Это представительницы прекрасного пола: военные журналисты, медицинские работники, разведчики, штурмовики и другие.

Также в музее прошла творческая встреча с автором данных портретов мурманским художником Александром Клепиковым. Его работы стали неотъемлемой частью выставки «Zа СВОих».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, среди офицеров-психологов регионального центра психологической работы Северного флота несут службу и девушки, которые посвятили свою жизнь Вооружённым Силам Российской Федерации. Они ведут психологическую работу для поддержания готовности воинского подразделения выполнять задачи по предназначению.

Фото: https://mil.ru/news/efafcf8a-3124-42f1-a5d9-122bfa589587