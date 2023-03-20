Психологи Северного флота приступили к подготовке экипажей надводных кораблей к дальним походам

Специалисты регионального центра психологической работы (Северного флота) приступили к плановой работе по подготовке экипажей надводных кораблей к выходам в море на мероприятия боевой подготовки и к дальним походам.

В марте уже проведены мероприятия по изучению индивидуально-психологических особенностей экипажа большого десантного корабля «Иван Грен».

В ходе своей работы специалисты психологи оценивали уровень морально-политического и психологического состояния военнослужащих. На каждого члена экипажа по результатам изучения психологических особенностей составляются заключения и выдаются рекомендации по организации индивидуальной работы.

Во взаимодействии со специалистами других служб в общей системе боевой подготовки с экипажем проводятся занятия по психологической подготовке, направленные на формирование и развитие у моряков профессионально важных качеств, психологической устойчивости и способности действовать в любых условиях обстановки.

Аналогичные мероприятия в ближайшее время будут проведены и с экипажами других кораблей Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, проведение специалистами психологами комплекса мероприятий психологической работы позволяет качественно подготовить личный состав к выполнению поставленных задач, сформировать у военнослужащих необходимый уровень психологической готовности к выполнению задач в море во время плановой боевой учёбы и дальних походов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12458079@egNews