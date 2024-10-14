Психологи Северного флота проводят мероприятия психологической подготовки с подводниками

Специалисты регионального центра психологической работы Северного флота проводят мероприятия психологической подготовки с военнослужащими, проходящими военную службу на подводных лодках, в том числе перед выходом в море для выполнения поставленных задач.

Подплав принимает участие, как в теоретических занятиях, так и практических, в ходе которых знакомится с такими понятиями, как «стресс» и «боевой стресс», факторами и признаками его проявления, приёмами оказания первой допсихологической помощи.

Помимо этого, с военнослужащими проводится практическое занятие по формированию психологической устойчивости в ходе отработки личным составом приёмов борьбы за живучесть корабля на базе учебно-тренировочного комплекса.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в период учений психологи разворачивают пункт психологической подготовки и реабилитации военнослужащих, где проводятся мероприятия по оценке актуального психологического состояния военнослужащих, поддержания и восстановления боевой активности.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12532893@egNews