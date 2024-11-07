Психологи Северного флота проводят работу с молодым пополнением
Специалисты-психологи Северного флота проводят работу с молодым пополнением, поступающим на флот в рамках осеннего призыва граждан на военную службу.
В пункте приёма молодого пополнения военные психологи проводят первичное социологическое изучение новобранцев.
Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники проходят углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы оказывают помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.
Кроме того, проводятся различные тренинги, направленные на сплочение воинских коллективов.
Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед и наблюдений, отмечает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12536269@egNews