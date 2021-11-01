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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.21 13:30

Психологи Северного флота восстанавливают боеспособность моряков-подводников

Подводный флот в силу специфики решаемых им задач, обладания важной особенностью скрытного и недосягаемого несения значительного стратегического оборонительного потенциала, в том числе ядерного, является одним из основных оплотов безопасности государства. Особенности конструкции подводных лодок, замкнутость и ограниченность внутреннего пространства при высокой концентрации сложными техническими устройствами, информационная и социальная изоляция, постоянная опасность для жизни создают крайне интенсивные и напряженные условия для деятельности моряков-подводников. Поэтому обеспечение боевой готовности подводников является одной из основных задач регионального центра психологической работы (Северного флота).

Специалисты регионального центра психологической работы Северного флота осуществляют психологическое сопровождение личного состава 24 дивизии атомных подводных лодок подводных сил. Психологическое обеспечение безопасности службы экипажей реализуется, в том числе, с помощью медико-психологической реабилитации личного состава. После выполнения специальных задач, сопряженных с высокой психологической нагрузкой, специалистами-психологами совместно с медицинской службой реализуется комплекс медицинских и психологических мероприятий в рамках санаторно-курортного лечения в организациях Минобороны России, направленного на восстановление работоспособности подводников.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, показания к проведению медико-психологической реабилитации специалисты психологической службы Северного флота определяют по результатам психологического обследования, оценки степени утомления и уровня боеспособности моряков-подводников. Более 120 военнослужащих экипажей подводных лодок 24 дивизии подводных сил Северного флота были направлены на санаторно-курортное лечение с целью профилактики постстрессовых состояний.

Контроль за обеспечением медико-психологической реабилитации является актуальной задачей специалистов-психологов Северного флота.

 

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