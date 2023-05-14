Психологи Северного флота ввели в эксплуатацию новейшие технические средства психологической работы

Региональным центром психологической работы Северного флота получены и введены в эксплуатацию новейшие технические средства психологической работы. Комплект технических средств включает в себя устройства психофизиологического тестирования «Психофизиолог», аппараты биоритмостимуляции программируемым световым и звуковым воздействием «Ритм-Полёт», а также другие программно-аппаратные комплексы и оборудование.

Новое оборудование помогает специалистам в полной мере обеспечить оценку актуального психологического состояния военнослужащих за счет эффективного сочетания методов психологического и психофизиологического тестирования с современными компьютерными технологиями, а также значительно расширяет возможности для выполнения мероприятий по поддержанию и восстановлению работоспособности личного состава, восстановлению психических и физических сил для поддержания психологического благополучия военнослужащих.

Данные технические средства предназначены для проведения мероприятий психологической работы с личным составом соединений и воинских частей Северного флота, а также в рамках повышения качества оказания психологической помощи военнослужащим и членам их семей.

Помимо этого, проведено обновление средств вычислительной техники с целью повышения эффективности обработки больших объемов статистических данных и скорости документооборота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, до конца текущего года спланировано проведение регламентного обслуживания и обновления автоматизированных рабочих мест военного психолога в соединениях и воинских частях флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12467296@egNews