Психологическая безопасность делает работу команд в 2,4 эффективнее: исследование «Invisible Force»

Психологическая безопасность делает работу команд в 2,4 раза эффективнее, а позитивно настроенные команды генерируют в 4,5 раза больше идей, чем их менее оптимистичные коллеги. Консалтинговая компания «Invisible Force» (ex «Культура Инноваций») провела исследование, которое выявило десять характеристик команды, влияющих на её производительность и результаты работы.

В феврале-марте 2024 года «Invisible Force» впервые в России провела эксперимент, наглядно показывающий связь состояния команды и её производительности. Какие характеристики команды влияют на эффективность работы и бизнес-результаты:

Оптимизм

Позитивно настроенные команды подходят к задачам с энтузиазмом и добиваются в 4,5 раза больших результатов даже в трудных обстоятельствах, чем те, кто фокусируется на негативном опыте. Так, в ходе эксперимента две команды должны были придумать как можно больше идей использования стеклянного молотка. При этом перед началом генерации идей одна команда услышала позитивное наставление о том, что креативность – это навык, который есть абсолютно у всех, и участники делились собственным позитивным опытом по созданию идей. Вторая команда, напротив, получила негативный настрой, утверждающий, что креативность – редкое качество, и каждый человек делился своими провалами. В результате команда с позитивным настроем придумала 122 идеи против 27 идей второй группы.

Зрелость

Команды, которые фокусируются на процессах, а не на «тушении пожаров», достигают лучшего результата в работе. Эксперимент, в ходе которого командам нужно было продержаться как можно дольше, чтобы не дать ведущему занять свободное место в зале, показал, что даже пятиминутных обсуждений хватало, чтобы повысить производительность в девять раз. Команда, имеющая возможность фокусироваться на процессах, продержалась три минуты против 20 секунд у участников, которые только реагировали, не рефлексируя и не выделяя время на разработку решений.

Коллаборации

Команды, которые объединяют ресурсы, взаимодействуют напрямую и принимают решение горизонтально, более эффективны и быстрее решают задачи. Участники эксперимента должны были нарисовать картину, разделенную на равные части. У каждого человека был только один кусочек, который нельзя уносить со стола. При этом в одной команде было разрешено общаться и взаимодействовать, а другие выполняли задание в тишине. Эксперимент показал, что качество работы команды, ограниченной в коллаборации, было на 30% хуже, чем у группы участников, которые могли общаться и взаимодействовать между собой.

Психологическая безопасность

Люди, которые ощущают себя в безопасной среде на работе, лучше решают поставленные задачи. Участники одной из команд эксперимента решали сложные творческие и логические задачи, когда в комнату вошел человек и устроил конфликт с ведущим. Люди, которые даже косвенно столкнулись с агрессией, справились с задачей в 2,4 раза менее эффективно, чем вторая команда, работавшая в комфортной безопасной среде.

Синхронизация и смысл

Оригинальный эксперимент эксперта в области поведенческой экономики Дэна Ариелли определял, сколько стоит смысл в компаниях, и предназначался для отдельных людей. «Invisible Force» повторили его в разрезе командной работы. Наличие даже простого смысла делает команды в три раза более устойчивыми и позволяет удерживать энтузиазм в работе.

Энергия

Страсть и уровень энергии влияют на итоговый результат команды. Участникам эксперимента требовалось вместе решить задачу Эйнштейна. Внутрь разных команд были интегрированы актёры для мотивирования и, наоборот, демотивирования участников. Опыт показал, что даже воспоминание о своих увлечениях и источниках энергии помогает группам на 10-15% быстрее принимать решения.

Предпринимательство

Команды, поддерживающие эксперименты и ориентацию на действия, добиваются на 48% большего результата, чем те, которые фокусируются на совещаниях. Во время эксперимента командам было необходимо собрать «продукт» из нескольких деталей конструктора «LEGO». При этом первая команда делала это с помощью разговоров, а вторая должна была сразу собрать прототипы. Открытость к экспериментам принесла лучший результат, чем предварительное обсуждение и выполнение задачи «в теории».

Автономность

На успех команд также влияет автономность — способность действовать самостоятельно в интересах компании. Эксперименты показали, что излишняя бюрократия, даже поддерживающая, снижает вовлеченность и энтузиазм сотрудников. Участники должны были раскрашивать картину. При этом одна команда столкнулась с искусственной бюрократией, а вторая могла самостоятельно брать краски. Участники, которые могли действовать автономно, отмечали творческое состояние, вовлеченность: они использовали в два раза больше оттенков, и завершили картину с качественно прорисованными элементами.

Вариативность

Навык быстрее принимать и интегрировать различия, умение принимать разные точки зрения позволяет командам избежать ментальных искажений минимум на 30%. В экспериментах мы предлагали командам принять решения на основе имеющейся информации. В одном из вариантов данные совпадали, в двух других – отличались. Выяснилось, что совпадение мнения о решении создает у команды ложное ощущение, что оно правильное. А участники с более полярными точками зрения скорее находят правильные решения.

Непрерывное развитие

Фокусирование на развитии, а не на защите своих данных является ключевым драйвером для роста и также позволяет на 20% скорее осваивать новые навыки. В ходе данного эксперимента двум группам предлагали научиться жонглировать, убеждая одну, что этот навык легко развивается, а вторую фокусируя на оценке их способностей, а не на обучении.

«Для подготовки экспериментов мы задействовали 87 вторичных исследований и научных работ из Стэнфорда, Гарварда, MIT, провели более 200 интервью, — говорит Елена Черникова, «CEO Invisible Force». — Нам удалось подтвердить гипотезу о влиянии 10 факторов-суперсил на продуктивность команд, которая лежит в основе нашей новой методологии «InForce Teams».