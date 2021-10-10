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Мурманская область. Арктика (16+)10.10.21 11:00

Психология везде: спрос на психологов вырос на 151% за год, а работодатели ждут от работников навыков социальной психологии

Всемирный день психического здоровья — памятная дата, 10 октября, отмечаемая ежегодно с 1992 года. Особенно актуальна тема психического здоровья стала в период пандемии COVID-19, резко изменившей нашу повседневную жизнь.

С начала года работодатели по всей стране разместили более 4700 вакансий, так или иначе связанных с психологией и для психологов. За год число вакансий для практикующих психологов по стране выросло на 151%, прирост за 2 года еще больше – плюс 215%. Больше всего в таких специалистах нуждаются компании из Москвы (22% вакансий), Петербурга (7%) и Краснодарского края (4%).

На регионы СЗФО приходится более 400 вакансий для психологов и больше всего спрос кроме Санкт-Петербурга есть в Карелии и Калининградской области (по 1% в каждом регионе от общего числа по стране). Меньше всего психологов ищут в Новгородской области и Нененецком АО.

Анализ вакансий по профессиональным сферам показывает, что психологов нанимают в свои команды работодатели абсолютно из всех сфер: медицинские организации, научные и образовательные центры, госкомпании, работодатели из сферы продаж и ИТ, банки, транспортные и строительные организации, фитнес-центры и салоны красоты.

Психологическая составляющая содержится в самых разных вакансиях. Так, некоторых вакансиях транспортной сферы и области продаж предполагается, что будущий работник должен будет пройти психологическое тестирование. Навыки социальной психологии ожидают в самых разных вакансиях: в Красноярске у учеников повара, в Новосибирске у администратора салона красоты, в Петербурге для преподавателей допобразования, в Москве у специалистов техподдержки  

Максимально стрессовый 2020 и как следствие 2021 год, а также кадровый голод заставляют работодателей уделять больше внимания психологическому здоровью своих сотрудников. Так, около 36% работодателей планируют в этом и следующем году внедрять в своих компаниях программы психологической поддержки сотрудников. Важность психологической помощи и поддержки подтверждают и сами работники: 48% опрошенных россиян хотят, чтобы работодатели основным направлением поддержки выбрали эмоциональное и ментальное развитие сотрудников.  

«Примеров вакансий, где в условия работы включена психологическая поддержка, тренинги для сотрудников или компенсация стоимости психологической помощи много, вот лишь некоторые из них: хостес, специалист сбора задолжности, менеджер по работе с клиентами, программист, специалист по продажам, HR-менеджер, техник по обслуживанию зданий и другие», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере психологии:

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