Психолого-педагогический класс - в мурманской школе будут готовить педагогов и воспитателей

Вчера состоялось подписание трёхстороннего соглашения об открытии на базе гимназии № 6 (ул. Беринга, 18) психолого-педагогического класса. В подписании приняли участие председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов, ректор Мурманского арктического государственного университета Ирина Шадрина и директор МБОУ города Мурманска «Гимназия № 6» Нина Зубарева.

— В нашем учреждении уже есть девятиклассники, которые определились с поступлением в психолого-педагогический класс. Ребята попробуют себя в роли педагогов и воспитателей, потому что мы собираемся сотрудничать с детским садом №125. Отбор в профильный класс будет осуществляться на рейтинговой основе. Это результаты основного государственного экзамена по профильным предметам: русский язык, обществознание, литература, иностранный язык и оформление портфолио, — сказала Нина Зубарева. — Курировать нашу профессиональную деятельность будет один из лучших вузов нашего региона — Мурманский арктический государственный университет.

— Это очень актуальное направление, мы давно мечтали и давали предложения школам об открытии психолого-педагогических классов. Учителей не хватает, а те ребята, которые часто заканчивают педагогические специальности в университетах, колледжах не всегда с желанием идут работать преподавателями. Ребята должны приходить в средние и высшие учебные заведения подготовленными, прежде всего, морально, этически, — отметила Ирина Шадрина. — Мурманский арктический государственный университет поможет с методическим обеспечением, с преподавателями. К каждому ребенку будет индивидуальный подход, чтобы определить его в профессии. Он может оказаться будущим учителем истории, математики или специалистом дошкольного образования.

1 сентября этого года ребята уже смогут приступить к занятиям в новом профильном классе. Их ждёт углубленное изучение дисциплин из предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранные языки» и «Общественные науки».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22258&page=1