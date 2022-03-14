ПСР проект «Колатомэнергоремонт» - «Экран ремонта»

Сотрудниками цеха по ремонту турбинного оборудования «Колатомэнергоремонт», в рамках ПСР – проекта (предложения по улучшению), был разработан и внедрён в работу «Экран ремонта».

На «Экране ремонта» отображается актуальная информация о текущих сутках ремонта, количество дней до окончания ремонта и даже температура воздуха в машинном зале Кольской АЭС.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», стенд ПСР закреплён на стенке передвижной инструментальной, размещённой в ремонтной зоне, что дает возможность беспрепятственно перемещать его в рабочей зоне, исключая повреждения в процессе выполнения работ. Стенд оборудован встроенными карманами, в которых при необходимости можно разместить техническую документацию и информацию по охране труда и пожарной безопасности.

«Во время проведения ремонтов была необходимость вести стенд ПСР на ремонтной площадке, но не всегда удавалось качественно и вовремя обновлять на нём информацию. Предыдущий стенд был автономным и ему был уже не один год, его передвигали по машинному залу, из-за чего он часто ломался, а приклеенные карманы всегда отваливались. В рамках реализации ПСР проекта нашим цехом - ЦРТО, был разработан и внедрен в эксплуатацию «Стенд ПСР – Экран ремонта», благодаря которому удалось улучшить условия труда на рабочих местах по системе 5С», – прокомментировала инженер цеха по ремонту турбинного оборудования «Колатомэнергоремонт» Ксения Масеева.