«Птичий переполох» в библиотеке

В холле второго этажа Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялось открытие выставки картин «Птичий переполох». Как сообщает vk.com/murmanculture, работы для экспозиции предоставлены участницами клуба любителей вышивки «Северяночка» Дома ремёсел Мурманского областного художественного музея.

Гости мероприятия – ученики 7 «А» класса Мурманского политехнического лицея были очарованы удивительными работами. Особенно впечатлили картины с северными птицами: полярными совами, синицами, снегирями. Не осталась без внимания и более южная фауна.

Каждая картина — это песня свободы и полёта, символ обновления и природной гармонии, вышитая искусными мастерами: Ильиной Майей Григорьевной, Кабардиной Лидией Георгиевной, Мызниковой Лидией Алексеевной, Тихоновой Светланой Всеволодовной, Петровой Людмилой Дмитриевной и руководителем клуба Козловой Анной Валентиновной.

Выставка будет работать до конца сентября. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284247%2Fwall-139605315_30920