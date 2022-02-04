Public Talk «На проводе: Северный треугольник» соединит Мурманск, Калининград и Санкт-Петербург

Локальные особенности трёх российских регионов обсудят учёные 10 февраля в онлайн-формате в ходе Public Talk «На проводе: Северный треугольник». Зрители на площадках Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска, Калининграда и Санкт-Петербурга в режиме телемоста смогут услышать все три выступления и получат уникальную возможность задать интересующие вопросы спикерам из других городов.

О самом ярком проявлении космической погоды на нашей планете – полярном сиянии – расскажет Ярослав Сахаров, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией геофизических наблюдений Полярного геофизического института из города Апатиты Мурманской области.

Как орнитологи сделали Куршскую косу знаменитой на весь мир, как сейчас учёные отвоёвывают уникальный культурный ландшафт у моря и трансформируют экосистемы объекта ЮНЕСКО, зрители узнают из выступления Юлии Гришановой из Калининграда, кандидата биологических наук, орнитолога, доцента Института живых систем БФУ им. И. Канта.

Какую роль играет дамба в акватории Финского залива, за счёт чего защитные сооружения спасают город от наводнений и может ли глобальное потепление стать причиной затопления Санкт-Петербурга, объяснит заместитель генерального директора по эксплуатации комплекса защитных сооружений Игорь Полищук.

Зрители в каждом городе с помощью онлайн-голосования смогут выбрать наиболее интересные вопросы, и именно на них ответят эксперты. Голосование будет проходить в режиме реального времени в ходе Public Talk.

Мероприятие состоится 10 февраля на площадке Мурманской областной научной библиотеки по адресу: ул. Софьи Перовской, 21а. Начало в 19.30.

Участие бесплатное. Мероприятие проводится с соблюдением санитарных норм, необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Предварительная регистрация по ссылке: https://icae-murmansk.timepad.ru/event/1923321/