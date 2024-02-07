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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.24 13:00

Публичная кадастровая карта Росреестра пополняется границами населённых пунктов и территориальных зон Мурманской области

На территории Кольского полуострова реализацию госпрограммы «Национальная система пространственных данных» координирует региональный Росреестр. Программа направлена на формирование точного и полного реестра границ и предусматривает взаимодействие федеральных и региональных органов власти.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, совместно с региональным правительством были разработаны планы-графики внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о местоположении границ населённых пунктов и территориальных зон на 2023-2026 годы. Работы должны быть завершены к 1 января 2027 года.

Как пояснил заместитель начальника управления градостроительства областного Минграда Андрей Федулов, ответственным органом власти Мурманской области за исполнение перечня поручений Президента РФ по наполнению сведений ЕГРН описанием границ муниципальных образований, границ населенных пунктов и территориальных зон является Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. За 2023 год в ЕГРН внесены границы 9 населенных пунктов с. Минькино, н.п. Килпъявр, н.п. Междуречье, н.п. Мишуково, с. Белокаменка, н.п. Ретинское, н.п. Кайралы, п.г.т. Мурмаши, н.п. Чан-Ручей. На настоящий момент из 135 населённых пунктов Мурманской области в ЕГРН содержатся сведения о границах 97 из них (72%).

Планами-графиками также предусмотрено внесение в ЕГРН информации о границах 743 территориальных зон. В настоящее время уже внесено 586 зон (79%), из них 76 – в 2023 году (в Междуречье, Кандалакше и Оленегорске).

В нашем регионе отмечается соответствие темпов внесения в ЕГРН сведений утверждённым планам-графикам. Так в 2023 году в отношении населённых пунктов план выполнен в полном объёме, а в отношении территориальных зон – с опережением на 27%. Кроме того, поручение Президента РФ предусматривает внесение в ЕГРН границ муниципальных образований.

Пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области отмечает, что в настоящее время в реестре содержатся сведения о границах всех 36 муниципальных образований нашего региона, работы были завершены ещё в 2021 году. «Их границы, как и границы населённых пунктов и территориальных зон северяне могут увидеть на публичной кадастровой карте», - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Сведения реестра границ ЕГРН крайне важны при планировании развития территорий и принятии управленческих решений.

Фото: https://vk.com/public_rosreestr51?z=photo-198733529_457241136%2Falbum-198733529_00%2Frev

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