Публичные презентации проектов на гранты СОНКО

Завтра, 21 августа, в 17.30 в прямом эфире пройдёт этап публичных презентаций конкурса грантов на реализацию проектов в области культуры и искусства. За право стать победителем поборются 8 участников:

1) Арктическое кино: перезагрузка (Фонд поддержки Петербургского кино «Чистые Грёзы»),

2) В Тереме Деда-Мороза (Местная общественная организация содействия развитию культуры «Умба. Культурный Север»),

3) Культурный ReForum: Вектор развития детских искусств. Создаём формулу успеха вместе (Автономная некоммерческая организация «Культурный центр АФРИКАНДА-АРТ»),

4) Литературный фестиваль-форум «Капитан Грей» (Автономная некоммерческая организация "Содействия развитию культуры в сфере культурно-досуговой деятельности «Пульс»),

5) Открытый фестиваль «Териберская волна» (Автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный характер»),

6) Семейный праздник «Мороз&Ко» (Автономная некоммерческая организация развития культуры «Грани творчества»),

7) Фестивальные дни «Птица Баренц» (Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития культурных проектов «Креативный класс»), Цикл мероприятий, направленный на интеграцию культурного наследия народов РФ в современный социокультурный контекст «Волшебное зеркало» (Мурманская региональная общественная организация «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край»).

На предстоящих публичных презентациях конкурсантам предстоит максимально ярко рассказать о своих проектах и их значении для региона, чтобы растопить сердца зрителей и набрать дополнительные баллы на голосовании, которое пройдёт в рамках трансляции.

Эксперты, которые являются деятелями культуры федерального уровня, уже оценили проекты. Победителя определят по сумме баллов, проставленных экспертами конкурса и зрителями.

Присоединиться к онлайн-трансляции публичных презентаций конкурса могут все желающие. Трансляция публичных презентаций проектов будет осуществляться на https://youtu.be/_BOPHLzumEw

А вот для того, чтобы не только просмотреть презентации, но и проголосовать, необходимо зарегистрироваться в специальной форме, которая размещена на сайте Министерства культуры Мурманской области в разделе «Гранты». Ссылка и инструкция для голосования придут на зарегистрированный адрес электронной почты в день мероприятия.