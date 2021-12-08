Публичные слушания по внесению изменений в Устав ЗАТО г. Североморск состоятся 17 января 2022 года

7 декабря председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл заседание представительного органа власти флотской столицы. В работе заседания принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Депутаты согласовали назначения на должность директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Средняя общеобразовательная школа №10 им. К.И. Душенова» Ковалеву Елену Викторовну, на должность директора Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Детский сад №5» Купцову Надежду Владимировну и на должность директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО г. Североморск «Детский морской центр им. В. Пикуля» Гусак Елену Сергеевну.

Принято решение «Об опубликовании проекта Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» для учёта мнения населения и назначения даты проведения публичных слушаний». Всего вносится 14 дополнений и изменений в Устав. С 13 декабря. 2021 года по 13 января 2022 года будут приниматься предложения населения по внесению изменений в Устав ЗАТО г. Североморск, а публичные слушания состоятся 17 января 2022 года.

Предложения по проекту решения необходимо предоставлять в письменном виде в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск (г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет № 40; телефон 4-95-40) с 9.00 до 16.00 ежедневно (обед - с 13.00 до 14.30), кроме выходных и праздничных дней, а также по электронной почте: gorsovet@citysever.ru.

Внесены изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 09.03.2010 №593 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск», утверждено Положения о Контрольно-счётной палате ЗАТО г. Североморск, внесены изменения в Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в ЗАТО г. Североморск.

Депутаты утвердили Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на 2022-2024,

Этим планом определён перечень имущества, подлежащего приватизации в 2022-2024 году. В состав данного имущества включены 9 объектов недвижимости, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, а также 1 объект движимого имущества - автомобиль ГАЗ 3110, год выпуска 1999-й, которые были включены в прогнозный план предыдущего периода (2020-2022 годы), но не приватизированы. Кроме того, в прогнозный план включена 1/2 доли жилого помещения, расположенного по адресу: г. Североморск, ул. Комсомольская, 29, кв. 34, поступившую в муниципальную собственность 19.10.2021 в качестве выморочной в силу закона. Продажа объектов позволит увеличить доходную часть бюджета за счёт поступления средств от приватизации.

Депутаты приняли решение о награждении Благодарственным письмом Совета депутатов ЗАТО г. Североморск ряд заслуженных жителей флотской столицы.

По завершению рассмотрения вопросов повестки дня перед депутатами и главой ЗАТО г. Североморск Олегом Прасовым выступила председатель Североморской городской организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Татьяна Пуздерко по поводу накопившейся задолженности по оплате услуг ресурсоснабжающим организациям.

28 мая 2019 года решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск №516 в очередной раз была согласована передача муниципального имущества в безвозмездное пользование площадью 120 квадратных метров на 5 лет для размещения общественной приёмной. К сожалению, задолженность по коммунальным платежам является систематической. Периодически её погашали депутаты и индивидуальные предприниматели Североморска.

Выходом из данной ситуации может служить смена юридического адреса общества на помещение с меньшей площадью или безвозмездное пользование предоставленными помещениями муниципальных учреждений, а со стороны общества инвалидов активное участие его членов в благотворительных акциях, с целью привлечения новых членов и получения финансовой поддержки.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11699-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-61/#news-gal-12