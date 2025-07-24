Публичные заявления о компенсации расходов на оплату штрафов за счёт повышения цен на продукцию недопустимы - УФАС России по Мурманской области

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области направило в адрес руководителя региональной организации предостережение о признаках незаконной координации экономической деятельности, которая может привести к увеличению цен на рыбную продукцию для потребителей.

Ранее в Мурманское УФАС России поступили материалы с публичным заявлением руководителя этой некоммерческой организации о возможном повышении мурманскими компаниями цен на рыбу. Изменения объяснялись вынесенными в отношении организаций штрафами за нарушение правил прибрежного рыболовства.

По мнению УФАС, публичное заявление о допустимости компенсации расходов на оплату штрафов за счёт повышения цен на продукцию с указанием прогнозируемого увеличения стоимости для конечного потребителя может содержать признаки координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов, входящих в состав ассоциации*.

Антимонопольный орган отмечает, что расходы на оплату штрафов относятся к рискам ведения хозяйственной деятельности и не являются экономически обоснованными расходами, которые могут быть переложены на потребителя.

* - частью 5 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» запрещена координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, которая приводит к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок.