Мурманская область. Арктика (16+)03.04.20 09:40
Пульс жизни Мурманской области
«Мурманскстат» выпустил подборку диаграмм по отдельным показателям доклада «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-феврале 2020 года», по которым наглядно можно оценить процессы происходящие в нашем регионе.
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Последние комментарии
Ирина51
03.04.20 09:20
круто! Одним словом - мастерица!
Комментарий к новости:Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер
Vjhtvfy
02.04.20 20:57
Молодцы! Так и надо делать полезные новости, а не сопли жевать.
Комментарий к новости:Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер
Юла
31.03.20 19:10
Теперь придётся брать анализы у всех врачей в больнице и у пациентов. Получается, что огромное лечебное учреждение превратилось в холерный барак.
Комментарий к новости:Для COVID-19 авторитетов нет
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