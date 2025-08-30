«Жизнь, отданная Северу…»: вечер, посвящённый 90-летию писателя Виталия Семеновича МасловаОПАСНОСТИ ДОЛГОВ В МИКРОЗАЙМАХ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАЁМЩИКАМ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.08.25 09:30

Пункт назначения – Ростов-на-Дону: волонтёры Заполярья передали врачам в зоне СВО три автомобиля и гуманитарный груз

На борту машин, предоставленных Управлением Росреестра по Мурманской области, 150 килограммов гуманитарной помощи на сумму около двух миллионов рублей: три комплекта РЭБ, медикаменты, генератор и бензопилы. А ещё – 30 сетей от волонтёров «Маскировка Мурманск для СВОих».

В преддверии Дня военного медика, который отмечали 28 августа, волонтёры Заполярья передали врачам на передовой три автомобиля и гуманитарный груз на сумму около двух миллионов рублей.

На борту машин, предоставленных Управлением Росреестра по Мурманской области, 150 килограммов гуманитарной помощи на сумму около двух миллионов рублей: три комплекта РЭБ, медикаменты, генератор и бензопилы. А ещё – 30 сетей от волонтёров «Маскировка Мурманск для СВОих».

Груз собирали совместно: Народный фронт, правительство региона, власти Кольского округа и представители регионального отделения партии «Единая Россия».

Отдельная благодарность предпринимателям Илье Кудрину и Михаилу Плюснину.

Члены экипажа – общественники, представители власти, предприниматель,

медик и священнослужитель. Пункт назначения – Ростов-на-Дону. Маршрут непростой – 33 часа без остановок, свыше трёх тысяч километров.

Максим Павлов, заместитель главного врача Кольской районной больницы. Когда он узнал о поездке, то сам вызвался сопровождать груз.

Коллег поздравил на фоне трофейной боевой машины, отвоёванной у противника. Эти автомобили стали частью масштабной передачи техники военным медикам в Ростове-на-Дону.

Народный фронт передал 10 инновационных автомобилей, 10 роботизированных гусеничных платформ, а также 100 эвакуационных тележек с электроприводом. Все автомобили оснащены дополнительными защитными комплектами.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241492

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«На край света. В поисках единорога». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: лето кончается, в России наметился рост потребительских цен-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 56 копеек, а доллар окреп почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 августа и 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»