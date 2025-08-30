Пункт назначения – Ростов-на-Дону: волонтёры Заполярья передали врачам в зоне СВО три автомобиля и гуманитарный груз

На борту машин, предоставленных Управлением Росреестра по Мурманской области, 150 килограммов гуманитарной помощи на сумму около двух миллионов рублей: три комплекта РЭБ, медикаменты, генератор и бензопилы. А ещё – 30 сетей от волонтёров «Маскировка Мурманск для СВОих».

В преддверии Дня военного медика, который отмечали 28 августа, волонтёры Заполярья передали врачам на передовой три автомобиля и гуманитарный груз на сумму около двух миллионов рублей.

На борту машин, предоставленных Управлением Росреестра по Мурманской области, 150 килограммов гуманитарной помощи на сумму около двух миллионов рублей: три комплекта РЭБ, медикаменты, генератор и бензопилы. А ещё – 30 сетей от волонтёров «Маскировка Мурманск для СВОих».

Груз собирали совместно: Народный фронт, правительство региона, власти Кольского округа и представители регионального отделения партии «Единая Россия».

Отдельная благодарность предпринимателям Илье Кудрину и Михаилу Плюснину.

Члены экипажа – общественники, представители власти, предприниматель,

медик и священнослужитель. Пункт назначения – Ростов-на-Дону. Маршрут непростой – 33 часа без остановок, свыше трёх тысяч километров.

Максим Павлов, заместитель главного врача Кольской районной больницы. Когда он узнал о поездке, то сам вызвался сопровождать груз.

Коллег поздравил на фоне трофейной боевой машины, отвоёванной у противника. Эти автомобили стали частью масштабной передачи техники военным медикам в Ростове-на-Дону.

Народный фронт передал 10 инновационных автомобилей, 10 роботизированных гусеничных платформ, а также 100 эвакуационных тележек с электроприводом. Все автомобили оснащены дополнительными защитными комплектами.

