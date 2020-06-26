Пункт приёма металлолома в Мончегорске работал с нарушениями

Прокуратурой Мончегорска проведена проверка исполнения законодательства при функционировании пункта приёма металлолома на ул. Комсомольской в Мончегорске, которая показала, что приём металла на приемочной базе осуществлялся с многочисленными нарушениями.

Так, вопреки установленным правительством РФ требованиям лом и отходы чёрных и цветных металлов хранились на земле без использования специальной площадки. Документов на часть оборудования пункта приёма металла в организации не оказалось. Также не исполнена предприятием и обязанность по размещению в открытом доступе необходимой в силу закона информации о своей деятельности.

Поскольку указанные нарушения являются нарушением условий лицензии, выданной предприятию на осуществление деятельности по обращению с ломом и отходами чёрных и цветных металлов, прокурором в отношении организации возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений законности.