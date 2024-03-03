Пункт витаминизации в Заозерске принял первых посетителей

1 марта стартовала третья волна проекта «Витаминизация», запущенного в регионе по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить».

В Заозерске мобильный пункт будет работать в гостинице «Северное сияние» (ул. Колышкина, 2а, 2-й этаж, вход с торца) по пятницам и субботам с 12.00 до 20.00.

В рамках проекта заозерчане могут бесплатно проверить уровень витамина D и получить результат. В случае выявления дефицита этого элемента медики выдадут витамин бесплатно.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Заозерск, запись на проведение бесплатного скринингового исследования уровня витамина D в организме будет доступна в четверг и пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00 по телефону 8(8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2). Записаться можно на любой из ближайших дней работы пункта, при наличии свободных талонов.

Также в дни работы пункта витаминизации будут доступны талоны электронной очереди. Записаться в электронную очередь помогут сотрудники пункта. В этом случае запись проводится на день обращения.

Для получения данной услуги единственным требованием является регистрация по месту проживания в Мурманской области, при себе необходимо иметь паспорт.

Проект продлится до конца 2024 года.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457266698%2Fwall-171749274_34195