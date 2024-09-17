Пункты витаминизации вернулись к прежнему графику работы

Об этом в понедельник на оперативном совещании рассказал заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Губернаторский проект «Витаминизация» стартовал с января текущего года. Мобильные пункты для экспресс-тестирования и последующей выдачи витамина Д в случае выявления недостаточности или дефицита были открыты по всему региону.

«За 34 недели реализации проекта «Витаминизация» в нём приняли участие более 43 тысяч жителей, выдано около 39 тысяч упаковок витамина Д. Процент выявления низкого уровня витамина Д приблизительно на одном уровне: 80% у женщин, и 78% у мужчин», - рассказал Дмитрий Панычев.

Большую часть обратившихся в пункты «Витаминизации» составили женщины - 75%. По возрастному составу большинство пришедших на пункты это граждане старше 55 лет (почти 43%), и лица в возрасте от 20 до 45 лет (36%) самый старший из обратившихся - женщина 95 лет.

«В период с 22 августа по 15 сентября был отмечен устойчивый рост посещаемости пунктов витаминизации, что связано с возвращением граждан из отпусков. Поэтому было принято решение о возвращении к прежнему режиму работы пунктов», - подчеркнул Дмитрий Панычев.

Пункты витаминизации будут работать с пятницы по воскресенье - с 12 до 20 часов. Исключение составляют следующие пункты: Заозерск (по пятницам и субботам - с 12 до 20 часов), Видяево (по субботам - с 12 до 18 часов), Умба (2 раза в месяц по субботам - с 12 до 18 часов) Оленья губа (1 раз в месяц в субботу - с 12 до 18 часов).

Как отмечают в региональном Министерстве здравоохранения, проект «Витаминизация» будет действовать до конца года. Для получения данной услуги единственным требованием является регистрация по месту жительства или проживания в Мурманской области. При себе необходимо иметь паспорт.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/