Пункты витаминизации вернулись к прежнему графику работыЗаконопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.09.24 11:30

Пункты витаминизации вернулись к прежнему графику работы

Об этом в понедельник на оперативном совещании рассказал заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Губернаторский проект «Витаминизация» стартовал с января текущего года. Мобильные пункты для экспресс-тестирования и последующей выдачи витамина Д в случае выявления недостаточности или дефицита были открыты по всему региону.

«За 34 недели реализации проекта «Витаминизация» в нём приняли участие более 43 тысяч жителей, выдано около 39 тысяч упаковок витамина Д. Процент выявления низкого уровня витамина Д приблизительно на одном уровне: 80% у женщин, и 78% у мужчин», - рассказал Дмитрий Панычев.

Большую часть обратившихся в пункты «Витаминизации» составили женщины - 75%. По возрастному составу большинство пришедших на пункты это граждане старше 55 лет (почти 43%), и лица в возрасте от 20 до 45 лет (36%) самый старший из обратившихся - женщина 95 лет.

«В период с 22 августа по 15 сентября был отмечен устойчивый рост посещаемости пунктов витаминизации, что связано с возвращением граждан из отпусков. Поэтому было принято решение о возвращении к прежнему режиму работы пунктов», - подчеркнул Дмитрий Панычев.

Пункты витаминизации будут работать с пятницы по воскресенье - с 12 до 20 часов. Исключение составляют следующие пункты: Заозерск (по пятницам и субботам - с 12 до 20 часов), Видяево (по субботам - с 12 до 18 часов), Умба (2 раза в месяц по субботам - с 12 до 18 часов) Оленья губа (1 раз в месяц в субботу - с 12 до 18 часов).

Как отмечают в региональном Министерстве здравоохранения, проект «Витаминизация» будет действовать до конца года. Для получения данной услуги единственным требованием является регистрация по месту жительства или проживания в Мурманской области. При себе необходимо иметь паспорт.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)Единый налоговый счёт поможет гражданину вовремя уплатить налоги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Сторона хоккейная: Ставропольский Край». Документальный фильм (6+)15:20«Сторона хоккейная: Чеченская Республика». Документальный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)В каких регионах выгоднее работать руками: рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами для «синих» воротничков-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок растут, курс доллара США слабо меняется по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика