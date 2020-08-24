«ПУРГА-5» выручила, или С задачами пожарно-тактических учений справились успешно

С целью повышения профессиональной подготовки подразделений пожарной охраны в частях 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Мурманской области регулярно проводятся плановые тренировки. Главная задача – это проработать с личным составом пожарных караулов действия при возникновении возгораний в различных условиях. Руководители тушения пожаров также оттачивают свои навыки по руководству действиями пожарных подразделений, оценке обстановки и принятию решений по эвакуации людей и распределению сил и средств на пожаре.

В течение двух дней подобные пожарно-тактические занятия отрабатывались в СПСЧ 1 ПСО ФПС территориального ведомства.

По легенде, в ангаре произошло условное возгорание с угрозой распространения.

Прибывшие подразделения пожарной охраны организовали работу звеньев газодымозащитной службы для поиска пострадавших и ликвидации условного возгорания. Тушение производилось с помощью УКТП «ПУРГА-5», которая предназначена для получения воздушно-механической пены средней кратности с повышенной дальностью подачи. Установка используется для тушения пожаров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых горючих материалов, а также для создания светотеплозащитных экранов в районах аварий, катастроф, стихийных бедствий, для дегазации и дезактивации, маскировки объектов гражданского и военного назначения.

Все участники учения справились с поставленными задачами.