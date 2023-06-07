Пушкинский день: в Мурманской области проходят мероприятия, посвящённые великому русскому автору

В мире отмечается Пушкинский день. 6 июня 1799 года родился автор всемирно известных стихов, романов, поэм и сказок, великий русский писатель Александр Сергеевич Пушкин. К знаменательной дате областные учреждения культуры Кольского Заполярья подготовили программу культурных и познавательных активностей для северян всех возрастов.

Так, ребята из летних оздоровительных лагерей приняли участие в традиционной игровой программе «Читаем Пушкина на Пушкинской» областного Дворца культуры имени Кирова. Специалисты учреждения подготовили для юных северян увлекательные испытания, в ходе которых дети дружно разгадывали загадки, вспоминали волшебные предметы из сказок Пушкина, танцевали и веселились.

Вспомнить сказочных героев, придуманных писателем, и погрузиться в атмосферу творчества Пушкина смогли читатели областной детско-юношеской библиотеки. Здесь в преддверии дня рождения Александра Сергеевича проводились тематические квесты, акции и викторины, которые открыли юбилейные Летние чтения «51 секрет книжного лета».

«Пушкинские дни» проводятся и в областном краеведческом музее. Все, кто приобретает билет в музей по программе «Пушкинская карта» 6 и 7 июня, получат в подарок сувенир. Напомним, что по Пушкинской карте северяне от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать выставки и мероприятия областных и муниципальных учреждений культуры. Так, в краеведческом музее в рамках программы доступны стационарные экспозиции, рассказывающие об истории и природе края, а также обзорные экскурсии по музею, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru