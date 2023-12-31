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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.23 23:45

«Пусть каждый день нового года вам сопутствует удача!», - Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы

Уважаемые северяне!

От всей души поздравляю вас с тёплым, всеми любимым праздником – Новым годом!

Мы провожаем очередной год, наполненный яркими событиями, добрыми делами, памятными свершениями. В жизни каждого из нас, как и в истории Мурманской области, 2023-й занял своё место.

Мы сообща достойно противостояли трудностям, приобретали бесценный опыт, новые знания. Мы, северяне, были вместе - поддерживая друг друга, сопереживая и искренне радуясь успехам. Таковы наши особенности и традиции, которые мы бережно храним и передаем новым поколениям! Они помогают нам уверенно смотреть в будущее, решать самые сложные задачи и достигать заветных целей, сообща работать на благо процветания родного края.

Встречать Новый год в кругу самых родных и близких – это тоже наша добрая традиция. Важным приоритетом в жизни каждого человека, основой сильного и стабильного государства была и остается семья. Мы, законодатели, будем делать всё возможное, чтобы в Кольском Заполярье семьи чувствовали поддержку и были горды жить на Севере.

Пусть наступающий год принесёт каждой семье счастье, удачу и много радостных событий! Желаю всем здоровья, реализации самых смелых планов, достатка и оптимизма! Пусть каждый день нового года вам сопутствует удача!

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

 

 

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29213

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