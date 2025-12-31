Пусть мечты сбываются, планы реализуются: поздравление председателя Мурманской областной Думы с наступающим Новым годом

Уважаемые северяне!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2026 годом Рождеством Христовым!

Новый год – это праздник, наполненный ожиданием чуда и добра. Он объединяет семьи, дарит радость детям и взрослым, позволяет заглянуть в будущее с оптимизмом и уверенностью. Именно в преддверии Нового года особенно ярко ощущаешь тепло родного дома, заботу близких и значимость семейных традиций.

Для каждого из нас прошедший год был особенным, но всем он принёс много ярких моментов и значимых событий. Вместе мы преодолели непростые испытания, сделали многое для улучшения качества жизни северян и благополучия нашего любимого общего дома – Кольского края, укрепили дружбу и взаимопонимание среди жителей региона.

Наступающий год объявлен Годом единства народов России. Для Мурманской области, где всегда бережно относились к культуре и национальной самобытности проживающих здесь народов, где крепки межнациональные связи, этот год обещает принести новые возможности и перспективы.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в начинаниях, достатка и мира вашим семьям. Пусть всегда рядом будут любимые и близкие люди, способные поддержать и вдохновить. Пусть мечты сбываются, планы реализуются, а впереди ждут лишь светлые перспективы.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

