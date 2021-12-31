Пусть Новый год будет щедрым на добрые дела и новые идеи – Сергей Дубовой

Дорогие земляки!

От имени депутатов Мурманской областной Думы поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Эти праздничные дни наполнены домашним теплом, светлыми чувствами и верой в исполнение заветных желаний.

Уходит 2021 год, который нас сплотил, сделал чуточку добрее, решительнее, терпеливее. Он был разным для каждого, но ярким и продуктивным, насыщенным событиями и встречами, полным перемен и свершений.

Каким будет Новый год – во многом зависит от нас. И уверен, что мы возьмём в этот год самое лучшее – отзывчивость и милосердие, готовность подставить плечо, уверенность в своих силах, наше трудолюбие и уникальное северное радушие. Вместе мы сумеем добиться процветания нашего родного Кольского края.

Желаю, чтобы в каждом доме было тепло и уютно, чтобы вам сопутствовали внимание и забота тех, кто дорог! Пусть Новый год будет щедрым на добрые дела и новые идеи. Пусть сбудется все задуманное, и никогда не покидают удача и простое человеческое счастье!

Здоровья вам, вашим родителям и детям!

Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой.