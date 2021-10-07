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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.21 13:30

Пусть обещания избирателям станут чётким планом на ближайшие пять лет – напутствие Андрея Чибиса депутатам Мурманской областной Думы седьмого созыва

Сегодня в региональном парламенте проходит первое заседание Думы седьмого созыва. В нём участвуют депутаты, губернатор области Андрей Чибис, руководители силовых ведомств, представители органов государственной власти, средств массовой информации.

Заседание открыл старейший по возрасту депутат областной Думы Геннадий Степахно. Он поздравил коллег с избранием и пожелал успехов в законотворческой работе на благо жителей Кольского Заполярья.

Со словами приветствия к депутатам обратился глава региона Андрей Чибис:

- У нас профессиональная Дума, каждый депутат – человек дела. На 60 процентов депутатский корпус обновился. Пожелал успешной работы, конструктивного взаимодействия. Пусть обещания избирателям станут чётким планом на ближайшие пять лет.

В областной Думе сформировано пять фракций. Во фракцию «Единая Россия», которую возглавила Ирина Просоленко, вошло 25 депутатов. Фракция КПРФ объединила трёх депутатов – Геннадия Степахно, Артура Попова и Александр Клементьев. Во фракцию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» вошёл Александр Макаревич. По одному депутату представлено также во фракции ЛДПР – Станислав Гонтарь и в Российской «Партии пенсионеров за социальную справедливость» - Андрей Иванов.

Представители фракций отметили нацеленность на конструктивную работу и активное взаимодействие с органами власти и жителями области.

Депутаты Мурманской областной Думы на первом заседании седьмого созыва утвердили на должность председателя регионального парламента Сергея Дубового («Единая Россия»). Напомним, он возглавлял облдуму шестого созыва. За его кандидатуру проголосовал 31 депутат.

Глава регионального парламента поблагодарил депутатов за оказанное доверие и отметил:

- Работа предстоит большая. Одна из важнейших задач власти – реализовать возможности нашего уникального Арктического региона. Национальные и региональные проекты, программа «На Севере жить» послужат надежной базой для усиления этих позитивных процессов, которые уже идут во всех муниципальных образованиях. Предложения по развитию региона высказывают сами жители, и мы их обязательно учитываем в ходе нашей повседневной деятельности. Только так, с ориентиром на людей и следуя заданному курсу развития региона, мы сможем закрепить достигнутые результаты и двигаться дальше. Уверен, что консолидированная, взвешенная позиция депутатов всех фракций при принятии значимых решений и тесное взаимодействие с исполнительной и муниципальной властью будут напрямую способствовать развитию экономики, а значит, и социальной сферы Кольского края.

На должность первого заместителя председателя переизбран Владимир Мищенко («Единая Россия»), заместителями назначены Евгений Никора («Единая Россия») и Геннадий Степахно (КПРФ).

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