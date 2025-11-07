«Пусть радостью наполнятся сердца» - на сцене «Кировки»

16 ноября в 15 часов с концертной программой «Пусть радостью наполнятся сердца» на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова выступит заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль танца «Радость».

В программе концерта танцевальные номера из «Золотого фонда» известного в Заполярье и за его пределами творческого коллектива, хореографические композиции, которые давно полюбились нашему зрителю, а также премьеры, которые ансамбль выпустил весной 2025 года.

И, как сообщает vk.com/odkkirova, в эти ноябрьские дни мы вспоминаем нашего любимого педагога, прекрасного балетмейстера, Евгения Кораблева. Вот уже тринадцать лет его нет с нами, но о нём помнят все, кто знал, работал с ним, кого он учил искусству танца. В программе концерта будут представлены его постановки.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457302493%2Falbum-23902826_00