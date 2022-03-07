«Пусть валят!» Компании, которые уходят сейчас с российского рынка, потеряли лояльность каждого второго покупателя

49% россиян готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если эти компании вернутся. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый четвертый россиянин (24%) полностью откажется от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если они вернутся на рынок. «Я даже буду против их возвращения в Россию!»; «Пусть валят!»; «Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей»; «Китайских аналогов на всех хватит», — эмоционально комментируют респонденты. Ещё 25% в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника. Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний лишь каждый третий россиянин: «На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя». Затруднились определить свою позицию 18% опрошенных.

О готовности продолжить покупать товары западных производителей, поддерживающих санкции, в случае их возвращения сообщил каждый второй опрошенный моложе 34 лет (52%). Тех же, кто полностью или частично откажется от продукции компаний, объявивших о прекращении работы на российском рынке из-за спецоперации, больше среди россиян старше 45 лет (55%). Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (55 и 43% соответственно).