Ударим рублёвыми платежами по недружественным России странамВ Масленицу на ММТП встречали портовиков около проходной с блинами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.03.22 18:00

«Пусть валят!» Компании, которые уходят сейчас с российского рынка, потеряли лояльность каждого второго покупателя

49% россиян готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если эти компании вернутся. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый четвертый россиянин (24%) полностью откажется от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если они вернутся на рынок. «Я даже буду против их возвращения в Россию!»; «Пусть валят!»; «Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей»; «Китайских аналогов на всех хватит», — эмоционально комментируют респонденты. Ещё 25% в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника. Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний лишь каждый третий россиянин: «На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя». Затруднились определить свою позицию 18% опрошенных.

О готовности продолжить покупать товары западных производителей, поддерживающих санкции, в случае их возвращения сообщил каждый второй опрошенный моложе 34 лет (52%). Тех же, кто полностью или частично откажется от продукции компаний, объявивших о прекращении работы на российском рынке из-за спецоперации, больше среди россиян старше 45 лет (55%). Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (55 и 43% соответственно).

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сферы: обзор рынка труда в ИТ по России и СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)21:30«Любовь не по размеру». Художественный фильм (16+)23:10«Победитель». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В регионе увеличен объём средств, направляемых на помощь эвакуируемым пострадавшим гражданам-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 91 копейку-PRO Энергетику (18+)В Ковдоре модернизирована система освещения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил закон о праве кабмина оперативно индексировать пенсии
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика