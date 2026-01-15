Путь к мечте, или В Мурманском областном театре кукол состоится премьера детского панк-рок мюзикла «Бременские МузыПанки в Стране чудес»

16 января в 19.00 в Мурманском областном театре кукол состоится премьера детского панк-рок мюзикла «Бременские МузыПанки в Стране чудес».

Создатели театрального проекта – мурманские музыканты, артисты и деятели культуры. Участники спектакля – мурманские подростки, ученики Новой школы музыки «Music Family». Художественный руководитель, композитор — Александр Чежин. Автор сценария — Михаил Романенко. Режиссёры — Иван Плаунов, Екатерина Каюкова.

Музыкальный проект, который организовали мурманчане, является уникальным для России. Это единственный в своём роде детский мюзикл в стиле панк-рок. «Бременские МузыПанки в Стране чудес» — это третья часть полюбившегося всем мюзикла от Новой школы музыки «Music Family». Премьера первой части состоялась в 2023 году и имела большой успех. По многочисленным просьбам зрителей в 2024 году на сцене Мурманского областного театра кукол была представлена вторая часть истории. Теперь настало время продолжения — ещё более яркого, музыкального и волшебного! На этот раз на сцене оживёт новая глава музыкальной истории. Зрителей ждёт невероятное путешествие, где герои знакомых сказок встретятся с персонажами волшебного мира Льюиса Кэрролла.

Трубадур, Князь и Принцесса неожиданно оказываются в загадочной Стране чудес. Здесь их ждут Чеширский кот, Безумный Шляпник и Красная Королева. Но путь к мечте не будет прост: героям предстоит преодолеть испытания и поверить в силу дружбы. На помощь им приходят верные спутники — Кукла и Лесник, напоминая всем, что вместе возможно всё! Зрителей ждёт шоу с живой музыкой и вокалом, динамичными танцами и оригинальным авторским сюжетом, где каждый номер становится частью единого музыкального мира. В постановке принимает участие танцевальный коллектив «Show Time» под руководством Вячеслава Бурцева (Детско-юношеская спортивная школа №14 г. Мурманск).

Фото: https://vk.ru/photo-201608170_457245376