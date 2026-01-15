Кошелёк: каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру»ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
Путь к мечте, или В Мурманском областном театре кукол состоится премьера детского панк-рок мюзикла «Бременские МузыПанки в Стране чудес»

16 января в 19.00 в Мурманском областном театре кукол состоится премьера детского панк-рок мюзикла «Бременские МузыПанки в Стране чудес».

Создатели театрального проекта – мурманские музыканты, артисты и деятели культуры. Участники спектакля – мурманские подростки, ученики Новой школы музыки «Music Family».  Художественный руководитель, композитор — Александр Чежин. Автор сценария — Михаил Романенко. Режиссёры — Иван Плаунов, Екатерина Каюкова.

Музыкальный проект, который организовали мурманчане, является уникальным для России. Это единственный в своём роде детский мюзикл в стиле панк-рок. «Бременские МузыПанки в Стране чудес» — это третья часть полюбившегося всем мюзикла от Новой школы музыки «Music Family». Премьера первой части состоялась в 2023 году и имела большой успех. По многочисленным просьбам зрителей в 2024 году на сцене Мурманского областного театра кукол была представлена вторая часть истории. Теперь настало время продолжения — ещё более яркого, музыкального и волшебного! На этот раз на сцене оживёт новая глава музыкальной истории. Зрителей ждёт невероятное путешествие, где герои знакомых сказок встретятся с персонажами волшебного мира Льюиса Кэрролла.

Трубадур, Князь и Принцесса неожиданно оказываются в загадочной Стране чудес. Здесь их ждут Чеширский кот, Безумный Шляпник и Красная Королева. Но путь к мечте не будет прост: героям предстоит преодолеть испытания и поверить в силу дружбы. На помощь им приходят верные спутники — Кукла и Лесник, напоминая всем, что вместе возможно всё! Зрителей ждёт шоу с живой музыкой и вокалом, динамичными танцами и оригинальным авторским сюжетом, где каждый номер становится частью единого музыкального мира. В постановке принимает участие танцевальный коллектив «Show Time» под руководством Вячеслава Бурцева (Детско-юношеская спортивная школа №14 г. Мурманск).

 

 

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
