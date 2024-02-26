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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.24 14:00

Путь к руководящим постам замедлился. Для женщин больше, чем для мужчин

Позиций мидл-менеджеров женщины могут достигать раньше мужчин, но до директорских постов мужчины чаще всего добираются быстрее. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», изучив 6800 резюме топ- и мидл-менеджеров и рассчитав средние сроки построения карьер.

К сферам деятельности, где карьерный путь мужчин и женщин от линейной позиции до должности руководителя отдела занимает примерное одинаковое время, относятся управление IT-проектами (у представителей обоих полов это занимает в среднем по 5 лет), руководство отделами дизайна, экономики и обучения персонала (по 6 лет).

Мужчины быстрее достигают руководящих позиций в маркетинге, рекламе и PR (5 лет против 6 у женщин), логистике и HR (5 и 7 лет соответственно), бухгалтерии, закупках и продажах (6 и 7 лет), а также в юриспруденции (8 и 9 лет).

Женщины быстрее достигают позиций руководителей кол-центров (россиянки добиваются ее в среднем за 4 года, а мужчины — за 5 лет) и начальников отделов кадров (7 и 8 лет соответственно).

Равное время у мужчин и женщин занимает достижение позиций директоров региональных филиалов (по 7 лет), коммерческих директоров, директоров по развитию, маркетингу, работе с клиентами (по 8 лет), HRD (по 9 лет) и исполнительных директоров (по 10 лет). В остальных сферах деятельности по скорости покорения карьерных вершин лидируют мужчины.

За 2 года мужчины стали чуть быстрее добиваться должностей руководителей отделов логистики, закупок, HR, сервисно-технических служб, а также технических директоров. Женщины — позиций руководителей кол-центров, отделов снабжения, ПЭО, главных бухгалтеров, а также управляющих филиалами.

Аналитики «SuperJob» отмечают замедление карьер в некоторых отраслях в течение последних 2 лет. Причины различны. К примеру, в сфере физической и имущественной безопасности это связано с ростом конкуренции со стороны возрастных кандидатов, в частности, военных пенсионеров. В маркетинге, рекламе и PR строить карьеры стало сложнее из-за возросших требований работодателей: компании отдают предпочтение опытным управленцам, работавшим со всеми каналами продвижения (и онлайн, и офлайн), стремятся к еще большей цифровизации процессов, в т.ч. с использованием нейросетей. В сфере клиентского сервиса также наблюдается курс на автоматизацию и высокая конкуренция между специалистами, что сказывается на сроках построения карьер.

В IT с началом пандемии и массового перехода на удаленку вопросы цифровизации и кибербезопасности вышли на первый план. Тогда бизнес в срочном порядке выдвигал возглавлять эти направления линейных IT-сотрудников, которым в обычное время неизвестно когда бы выпал шанс вырасти в должности, поэтому мы видели стремительное ускорение карьер в IT. Сейчас же рынок труда стабилизировался, сроки достижения топ- и мидл-позиций в IT удлинились.

В целом по рынку труда с 2022 года наблюдается тренд на «тихий найм»: на руководящие должности чаще назначают внутренних кандидатов и реже привлекают топ- и мидл-менеджеров со стороны, ситуаций найма на руководящие позиции соискателей, не имеющих управленческого опыта, а следовательно, и стремительных карьер, стало меньше.

Время проведения опроса: январь-февраль 2024 года.

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