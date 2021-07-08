«Путь к успеху» - в ММТП

Участники социального проекта «Путь к успеху», реализуемого в рамках грантовой деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посетили АО «Мурманский морской торговый порт». Экскурсию для особых ребят провела начальник отдела по оценке и развитию персонала предприятия Мария Пономарева. Юные участники проекта побывали в службе экологической диспетчерской порта, учебно-курсовом комбинате, посетили Музей АО «ММТП». А ещё – увидели порт и оценили, как они отметили, «потрясающий панорамный вид на город и порт».

Во время экскурсии ребята познакомились с условиями деятельности работников крупнейшего транспортного предприятия Мурманска, попробовали себя на тренажёрах, на которых готовят специалистов порта, задали интересующие их вопросы о существующих на предприятии профессиях, уровне образования, необходимом для устройства на работу в порт.

«С большим интересом и вниманием юноши и девушки слушали повествования Трофимовой Анны Васильевны в Музее ММТП. Проработав всю свою жизнь, больше полувека, в Мурманском морском торговом порту, эта удивительная женщина с любовью и гордостью показывала экспозицию об истории развития порта, начиная от строительства первых причалов и заканчивая деятельностью в настоящее время, передавала историю жизни порта», - такие добрые слова опубликовали гости Мурманского морского торгового порта после экскурсии.