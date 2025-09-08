Путь в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»

Специалисты Балтийского завода ОСК завершили плановое межнавигационное обслуживание универсального атомного ледокола проекта 22220 «Арктика». Судно отшвартовалось от причала предприятия и отправилось в порт приписки Мурманск, на базу «Атомфлота».

Как сообщает bz.ru, в рамках работ сотрудники предприятия провели комплексное обследование ледокола, включая диагностику подводной части корпуса, и обновили антикоррозионное покрытие. Также были выполнены проверка и техническое обслуживание рулевых устройств, валопроводов, общесудовых систем и механизмов.

«Арктика» — головное судно проекта 22220. Построен на Балтийском заводе ОСК и передан заказчику 21 октября 2020 года. Вслед за ним в состав ледокольного флота страны вошли серийные «Сибирь», «Урал» и «Якутия».

В настоящее время на предприятии продолжается строительство атомных ледоколов «Чукотка» и «Ленинград», а также многофункционального судна атомно-технологического обслуживания «Владимир Воробьев».

Фото: https://www.bz.ru/press-office/news/baltiyskiy-zavod-osk-zavershilrf/