Путепровод на 5-ом километре автомобильной дороги Заполярный – Сальмиярви в предаварийном состоянии!

Компания «Мурманскавтодор» информирует водителей о том, что на 5-ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заполярный – Сальмиярви расположен путепровод через железную дорогу, который по оценкам специалистов находится в предаварийном состоянии.

Было принято решение при движении по нему ограничить допустимую массу транспортного средства до 21 тонны, осевую нагрузку до 8 тонн на ось и ввести ступенчатое снижение допустимой скорости «70», «50» и «30» км/ч. Соответствующие дорожные знаки на подходах к данному мостовому сооружению установлены в 2019 году. «Мурманскавтодор» при выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных грузов учитывает это обстоятельство, исключая проезд по проблемному путепроводу и предлагая автоперевозчику использовать объездные маршруты.

Однако, к сожалению, происходят отдельные несанкционированные проезды по путепроводу с превышением установленных весовых ограничений. Об этом было отмечено на состоявшемся 13 февраля заседании Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Печенгском районе.

«Мурманскавтодор» ещё раз обращается ко всем водителям грузового транспорта, совершающим поездки по автомобильной дороге Заполярный – Сальмиярви. Путепровод на 5-ом километре в предаварийном состоянии. Соблюдайте введённые ограничения! Варианты объезда проблемного участка региональной автодороги имеются, один из них – маршрут по федеральной автодороге Р-21 «Кола».