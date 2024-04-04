Путепровод на Апатитской объездной дороге отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области заключён государственный контракт на выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты. Работы будут вестись в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, путепровод через железную дорогу на Апатитской объездной автомобильной дороге был построен в 1982 году, общая длина мостового сооружения составляет 65,78 метра.

В рамках контракта подрядной организацией ООО РСК «МОСТОВИК» будут выполнены работы по ремонту опор и мостового полотна. Специалисты заменят барьерное ограждение, установят очистные сооружения, заменят лестничные сходы и перильные ограждения, выполнят устройство асфальтобетонного покрытия, а также отремонтируют подходы к путепроводу и выполнят работы по защите кабельной линии РЖД. На мостовом сооружении появятся новые опоры наружного освещения.

Дорожно-строительные мероприятия на объекте предусматривают двухлетний срок их реализации. Срок исполнения контракта – 2025 год.

После исполнения контракта на выполненные работы установлен пятилетний гарантийный срок, в течение которого подрядчиком при необходимости будет обязан устранить выявленные дефекты.

Фото: https://gov-murman.ru