Путепровод на автодороге Заполярный – Сальмиярви отремонтируют до 1 ноября

Ремонтные работы на путепроводе через железную дорогу на автодороге Заполярный – Сальмиярви выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». С проверкой хода работ на объект выехал врио начальника «Мурманскавтодора» Андрей Шварцкоп, председатель Совета депутатов Печенгского муниципального округа Любовь Черепанова и глава муниципального образования Печенгский муниципальный округ Андрей Кузнецов.

На данный момент выполнена половина объёма работ по демонтажу и ремонту поверхностей балок. Ремонт промежуточных опор завершён на 75%. Начался монтаж балок пролётных строений, укрепление конусов и водоотводных лотков. Близится к завершению устройство систем внешнего армирования.

«На сегодня подрядчик придерживается графика, темпы работ нас сейчас устраивают. Достаточно сложный объект, его ремонт – процесс трудоёмкий, требует серьёзного подхода. На приведение путепровода в нормативное состояние выделено более 141 миллиона рублей», – рассказал Андрей Шварцкоп.

Руководство муниципального округа положительно оценивает текущую обстановку на путепроводе и регулярно наблюдает активную деятельность на объекте ремонта.

Согласно контракту ремонтные работы должны быть завершены до 1 ноября, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.