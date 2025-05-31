Путепровод в Апатитах готов почти на треть: работы идут по графику

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются ремонтные работы на путепроводе через железную дорогу на 1 км объездной автомобильной дороги в Апатитах. Работы идут по графику, путепровод готов почти на треть.

Сейчас работы идут на правой стороне объекта: выполняется демонтаж барьерного ограждения на подходах к искусственному сооружению и промежуточных опорах. Ведётся пескоструйная очистка поверхности железобетонной плиты проезжей части.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, мостовики приступили к устройству монолитных железобетонных участков балок пролётных строений, водоотвода и гидроизоляции проезжей части моста и тротуаров, установке цоколей под барьерное ограждение. Работы идут в соответствии с графиком: на текущий момент выполнены на 28%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547658/#&gid=1&pid=4