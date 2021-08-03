Путешественник Фёдор Конюхов посетил выставку своих работ в Мурманске

В Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманского областного художественного музея готовится к открытию выставка живописи и графики Федора Конюхова «Путешествие длиною в жизнь».

В преддверии события экспозицию посетил автор – всемирно известный путешественник и мореплаватель, побывавший на всех континентах, полюсах и высочайших вершинах. Его поприветствовала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Думаю, что имя Фёдора Конюхова хорошо знакомо многим, хочу подчеркнуть, что Федор Филиппович регулярно бывает в Мурманске и становится непосредственным участником, а иногда и инициатором важных событий, – отметила вице-губернатор. – Именно Фёдор Конюхов предложил установить в Мурманске скульптуру святителя Николая Чудотворца – образ покровителя моряков и путешественников был создан по иконе, написанной художником в одном из путешествий».

В ответном слове Фёдор Конюхов поблагодарил северян за интерес к его работам и поделился планами на будущее – сейчас художника увлекает создание масштабных произведений. Конюхов признался – художником он быть не мечтал. С детства грезивший путешествиями, Федор Филиппович приобрел привычку подмечать интересные детали и фиксировать воспоминания. Чтобы научиться точно передавать свои чувства и впечатления, Конюхов начал обучаться живописи. Сначала он делился творчеством с близкими людьми, а затем – со всем миром. Сейчас на счету Конюхова более трех тысяч работ.

В экспозиции выставки «Путешествие длиною в жизнь» представлено 21 произведение живописи, графики, скульптура, отражающие внутренний мир человека, не раз остававшегося наедине с грозными силами планеты.

Как сообщает региональное Министерство культуры, посетить выставку и увидеть работы легендарного путешественника северяне смогут с 4 по 29 августа в Культурно-выставочном центре Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3, 2-й этаж).