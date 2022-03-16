«Путешествие длиною в жизнь»: в областном художественном музее откроется выставка картин Фёдора Конюхова

В Мурманском областном художественном музее откроется выставка живописи и графики Федора Конюхова «Путешествие длиною в жизнь». Экспозиция начнет работу 17 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея на ул.Софьи Перовской, 3.

Восхождение на Эверест, кругосветные одиночные плавания, полеты на воздушном шаре – жизнь Фёдора Конюхова полна опасных приключений и интересных встреч. Самый известный путешественник современности прославился не только своими экспедициями, он также признанный художник-график, живописец, писатель и педагог. Вдохновение для картин Фёдор Конюхов находит в своих странствиях: среди полярных льдов, океанских волн и горных вершин. Все впечатления, эмоции, переживания и открытия он, переосмыслив, воплощает яркими красками на полотнах, выполненных в самых разных техниках.

В экспозиции выставки «Путешествие длиною в жизнь» будет представлено более 30 произведений живописи и графики, отражающих внутренний мир человека, не раз остававшегося наедине с грозными силами планеты. Каждая работа будет сопровождена авторским описанием и размышлениями. Увидеть работы легендарного путешественника северяне смогут до 17 апреля.

Как сообщает региональное Министерство культуры, летом прошлого года Федор Конюхов посещал Кольское Заполярье, а также представлял жителям и гостям региона собственные произведения, отражающие внутренний мир человека, не раз остававшегося наедине с грозными силами природы.