Путешествие выставки «Великий Северный поход» по Мурманской области продолжается

Сотрудники областного краеведческого музея привезли выставку в Североморский Музейно-выставочный комплекс и представили VR-зону, где можно увидеть панорамы Мурманской области в виртуальном формате.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, гости музея всех возрастов были в восторге от красот нашего края, увиденных с высоты птичьего полёта.

Выставка будет доступна до 31 июля в Североморске на улице Сафонова, 5.

Проект реализован на средства гранта Министерства культуры Мурманской области и создан музеем совместно с АНО «Притяжение Арктики».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279792%2Fwall-139605315_27443