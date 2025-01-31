Мурманская область. Арктика (16+)31.01.25 14:30
Путешествия для северян станут доступнее и комфортнее
По инициативе губернатора Андрея Чибиса из Мурманской области запустят субсидируемые (стоимость частично покрывается государством) прямые рейсы в Калининград, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.
В перечень субсидируемых маршрутов включены 4 направления, которые соединят наш регион с крупными городами: Калининград – Апатиты; Санкт-Петербург – Апатиты; Казань – Мурманск и Нижний Новгород – Мурманск.
31 января состоялся первый рейс по маршруту Калининград – Апатиты.
Как сообщает vk.com/murman, в рамках «На Севере - жить!» продолжается строительство нового терминала в Мурманске, чтобы путешествия были ещё комфортнее.
Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo537777114_457259994%2F1897fce4c1a684bbdb
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