Путешествия, хобби, диван — чем занялись бы экономически активные россияне, если бы была возможность не работать

Раньше чаще мечтали о поездках, теперь — о спокойном отдыхе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Как изменились представления россиян о том, чем заняться, если бы не нужно было работать?

21% россиян заявили, что при отсутствии необходимости работать они бы в первую очередь отправились путешествовать. 13% респондентов уделили бы больше внимания своим хобби, а 7% предпочли бы просто отдыхать.

Столько же опрошенных (по 7%) занялись бы домашним хозяйством, благотворительностью или спортом. 6% выбрали бы саморазвитие, а по 5% — воспитание детей или внуков, получение образования.

4% респондентов отправились бы на дачу, 3% посвятили бы время чтению. Живопись, ремонт и другие любимые занятия привлекли бы по 2%.

По 1% выбрали бы сочинительство, музыку, изучение иностранных языков и/или заботу о здоровье. Среди прочих вариантов упоминались блогерство, инвестиции, астрология, разведение животных и преподавание (11%).

11% россиян признались, что не мыслят себя без работы: «Всё равно работал бы — с моими знаниями не работать глупо»; «Нашёл бы подработку, не могу сидеть без дела». Ещё 5% открыли бы своё дело.

Женщины чаще мужчин хотели бы заниматься воспитанием детей, домашним хозяйством, благотворительностью, чтением и хобби. Мужчины же чаще выбирали пассивный отдых, спорт, саморазвитие и открытие бизнеса. Кроме того, среди представителей сильного пола больше тех, кто не представляет жизни без работы (13% против 10% среди женщин).

По сравнению с 2022 годом, россияне стали реже говорить о желании путешествовать или заниматься домом, зато чаще — о мечтах просто отдыхать и уделять время детям.

Время проведения опроса: 13—22 июля 2025 года.