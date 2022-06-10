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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.22 18:00

Путешествия, хобби и семья — чем бы занимались мурманчане вместо работы

Меньше путешествий, больше творчества, саморазвития и внимания семье: как за 12 лет изменились мечты пермяков о том, чем бы они заполнили время, если бы не работали. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие представители экономически активного населения из Мурманска.

По словам 28% мурманчан, если бы они не работали, то проводили бы время в путешествиях. Больше внимания своему хобби уделяли бы 13% опрошенных. Вели бы домашнее хозяйство и занимались семьёй 11%. По 9% респондентов пустили бы свои силы на благотворительность и саморазвитие. Еще 8% трудились бы на огороде. В мире без работы 7% больше занимались бы спортом, 5% — образованием или наукой, 4% — своим здоровьем. По 3% предпочли бы пассивный отдых, развитие собственного бизнеса, а также написание и чтение книг. На любимые дела, изучение иностранных языков, воспитание детей и внуков и живопись тратили бы свое время по 2% мурманчан, на ремонт и занятия музыкой — по 1%. Ещё 10%, если бы не работали, нашли себе другие дела: упоминались рыбалка, посещение театров и музеев, животноводство, ведение блога и проч.

8% мурманчан признались, что без работы не могли бы жить: среди них инженерно-технические работники, квалифицированные рабочие, медики, юристы, программисты и дизайнеры. Судя по комментариям, именно работа дает людям такого склада уверенность в своей ценности для мира: «Каждый человек должен заниматься своим делом, для этого нам и дается жизнь».

В мире без работы заниматься творчеством, семьей, благотворительностью, собственным бизнесом, чтением книг и воспитанием детей чаще хотели бы женщины. Тех, кто уделял бы время туризму, огороду, спорту и образованию, больше среди мужчин. Не мыслят своего существования без работы тоже чаще мужчины (11% против 8% среди женщин).

Время проведения: 31 мая — 6 июня 2022 года.

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