Путешествия, кредиты, ремонт, подарки — россияне готовятся потратить тринадцатые зарплаты

Каждый второй работающий россиянин рассчитывает на получение тринадцатой зарплаты. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй работающий россиянин ожидает получить тринадцатую зарплату или премию по итогам года. Второй год подряд количество россиян, рассчитывающих на тринадцатые зарплаты, максимально: 52% в 2024 году и 50% сейчас. Нет надежд по получение годового бонуса у 41% респондентов, а каждый одиннадцатый (9%) затруднился с прогнозом.

Среди мужчин, ожидающих премию, эта цифра несколько выше (52%), чем среди женщин (48%). Наиболее оптимистично настроена молодёжь в возрасте до 35 лет: на дополнительные выплаты в конце года рассчитывают 54%. Среди респондентов в возрасте 35—45 лет таких 52%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 41%.

Среди обладателей высшего образования на премию рассчитывает каждый второй (50%), тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 44%.

Больше всего же тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц — 62%.

Тринадцатые зарплаты чаще всего планируют тратить на отпуска и путешествия (17% опрошенных). 15% респондентов израсходуют деньги на закрытие кредитов и долгов. 14% — пустят финансы на нужды семьи, по 8% — на текущие расходы или ремонт. 7% россиян отложат годовые премии в сбережения. Ещё 7% потратят тринадцатые зарплаты на подарки. 4% намерены потратить все деньги на себя. 3% оплатят с их помощью обучение, 2% — медицинские услуги.

Время проведения опроса: 10—18 ноября 2025 года.

